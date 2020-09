Dans sa chronique liée à la finale de l’US Open et publiée ce matin dans le quotidien l’Equipe, Mats Wilander insiste sur le côté mental de ce duel entre Zverev et Thiem.

Mental, ou plutôt sur le degré de nervosité qui a été selon lui la seule clé du match.

S’ils ne blâment pas les deux champions au sujet du niveau de jeu proposé, il se pose quand même des questions au concernant la réelle utilité de ce duel : « Dimanche, les deux se sont parfaitement rendus compte à quel point l’autre était nerveux. J’ignore ce que ce match signifie pour l’avenir. Je ne dis pas que Thiem et Zverev ne tireront pas les leçons de qui leur est arrivé. Je dis juste que, pour l’instant, on ne peut pas encore les placer dans la même catégorie que les grands champions comme Nadal ou Djokovic. On en sait toujours pas s’il seront capable de dominer leurs nerfs la prochaine fois »