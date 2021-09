Mats Wilander est aux anges.

Comme nous tous, il est vrai­ment impres­sionné par le niveau que propose les deux révé­la­tions de cet US Open, Leylah Fernandez et Emma Raducanu. Questionné sur cette dernière, le Suédois a détaillé ses forces et la compare même à un certain joueur serbe…

« Nous devons commencer à parler de son service car servir comme elle le fait à 18 ans est très inha­bi­tuel. Elle a une grande intel­li­gence pour savoir comment servir, et la puis­sance et les effets qu’elle met sur la balle ne sont pas normaux. De plus, sa mobi­lité est incroyable, surtout en revers. Elle frappe toujours avec l’en­droit idéal de la raquette et elle est très souple et agile dans ses mouve­ments. Cela me rappelle beau­coup Djokovic. »