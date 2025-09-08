Dans une chronique écrite pour L’Equipe après le sacre de Carlos Alcaraz, tombeur de Jannik Sinner en finale de l’US Open, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a a exprimé son admiration pour l’Espagnol.
« Carlos est un pur champion, celui que tous les sports rêveraient d’avoir. C’est l’ambassadeur ultime, on a énormément de chance de l’avoir. Sinner est aussi un grand champion, mais Carlos est une superstar, il est magnétique. Il est hyper sympa, tout le temps naturel, il sourit toujours, sur le court et en interview. Il est une source d’inspiration pour moi. Quand je vois un mec qui a l’air d’autant s’éclater dans sa vie, ça m’inspire. »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 13:12