Wilander : « Sinner est un grand cham­pion, mais Alcaraz est une super­star, il est magné­tique. Il est hyper sympa, tout le temps naturel, il sourit toujours, sur le court et en interview »

Par Baptiste Mulatier

Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe après le sacre de Carlos Alcaraz, tombeur de Jannik Sinner en finale de l’US Open, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a a exprimé son admi­ra­tion pour l’Espagnol. 

« Carlos est un pur cham­pion, celui que tous les sports rêve­raient d’avoir. C’est l’am­bas­sa­deur ultime, on a énor­mé­ment de chance de l’avoir. Sinner est aussi un grand cham­pion, mais Carlos est une super­star, il est magné­tique. Il est hyper sympa, tout le temps naturel, il sourit toujours, sur le court et en inter­view. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Quand je vois un mec qui a l’air d’au­tant s’éclater dans sa vie, ça m’inspire. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 13:12

