Septuple lauréat en Grand Chelem, la légende Mats Wilander ne compte déjà plus qu’un titre de plus que Carlos Alcaraz, détenteur de six titres majeurs à seulement 22 ans.
Pour l’ancien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Eurosport, l’Espagnol est destiné à rejoindre un territoire jusqu’ici réservé au Big 3.
« Je pense qu’il va en gagner encore beaucoup. La question, c’est ‘Est‐ce qu’il va en gagner autant que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ? Est‐ce qu’il va arriver à 20 titres Grands Chelems ?’ Il y a une bonne chance qu’il y parvienne. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 13:45