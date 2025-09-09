AccueilUS OpenWilander sur Alcaraz : "La question, c'est : est-ce qu'il va en...
Wilander sur Alcaraz : « La ques­tion, c’est : est‐ce qu’il va en gagner autant que Federer, Djokovic et Nadal ? Est‐ce qu’il va arriver à 20 titres Grands Chelems ? Il y a une bonne chance qu’il y parvienne »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Septuple lauréat en Grand Chelem, la légende Mats Wilander ne compte déjà plus qu’un titre de plus que Carlos Alcaraz, déten­teur de six titres majeurs à seule­ment 22 ans. 

Pour l’an­cien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Eurosport, l’Espagnol est destiné à rejoindre un terri­toire jusqu’ici réservé au Big 3.

« Je pense qu’il va en gagner encore beau­coup. La ques­tion, c’est ‘Est‐ce qu’il va en gagner autant que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ? Est‐ce qu’il va arriver à 20 titres Grands Chelems ?’ Il y a une bonne chance qu’il y parvienne. »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 13:45

