Invité à s’ex­primer sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, Mats Wilander a expliqué chez nos confrères de L’Équipe pour­quoi selon lui les deux joueurs n’ar­ri­vaient pas à jouer à leur meilleur niveau en même temps.

« Sur cette finale, l’écart entre les deux était impor­tant. Ça a aussi parfois été le cas dans l’autre sens, comme à Wimbledon. Il ne faut pas s’at­tendre à vivre à chaque fois des matches aussi serrés et épiques que la finale de Roland‐Garros. Tout simple­ment parce que dans leur riva­lité, ils ne jouent pas toujours bien en même temps. Et dès que l’un est un peu en dessous de son meilleur niveau, il est mort ! Ils sont tous les deux bien trop forts pour que l’un puisse battre l’autre sans jouer à son maximum. C’est ce qui s’est passé ici. »