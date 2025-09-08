Invité à s’exprimer sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, Mats Wilander a expliqué chez nos confrères de L’Équipe pourquoi selon lui les deux joueurs n’arrivaient pas à jouer à leur meilleur niveau en même temps.
« Sur cette finale, l’écart entre les deux était important. Ça a aussi parfois été le cas dans l’autre sens, comme à Wimbledon. Il ne faut pas s’attendre à vivre à chaque fois des matches aussi serrés et épiques que la finale de Roland‐Garros. Tout simplement parce que dans leur rivalité, ils ne jouent pas toujours bien en même temps. Et dès que l’un est un peu en dessous de son meilleur niveau, il est mort ! Ils sont tous les deux bien trop forts pour que l’un puisse battre l’autre sans jouer à son maximum. C’est ce qui s’est passé ici. »
