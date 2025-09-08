AccueilATPWilander sur la rivalité Alcaraz-Sinner : "Ils ne jouent tout simplement pas...
ATPUS Open

Wilander sur la riva­lité Alcaraz‐Sinner : « Ils ne jouent tout simple­ment pas toujours bien en même temps. Et dès que l’un est un peu en dessous de son meilleur niveau, il est mort ! »

Thomas S
Par Thomas S

-

4040

Invité à s’ex­primer sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, Mats Wilander a expliqué chez nos confrères de L’Équipe pour­quoi selon lui les deux joueurs n’ar­ri­vaient pas à jouer à leur meilleur niveau en même temps. 

« Sur cette finale, l’écart entre les deux était impor­tant. Ça a aussi parfois été le cas dans l’autre sens, comme à Wimbledon. Il ne faut pas s’at­tendre à vivre à chaque fois des matches aussi serrés et épiques que la finale de Roland‐Garros. Tout simple­ment parce que dans leur riva­lité, ils ne jouent pas toujours bien en même temps. Et dès que l’un est un peu en dessous de son meilleur niveau, il est mort ! Ils sont tous les deux bien trop forts pour que l’un puisse battre l’autre sans jouer à son maximum. C’est ce qui s’est passé ici. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 19:23

Article précédent
La vidéo un poil gênante d’Alcaraz avec Sabalenka
Article suivant
Andy Roddick : « J’ai parlé à Carlos Alcaraz dans les vestiaires le matin de la finale contre Jannik Sinner et il m’a dit : ‘Oui, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.