Consultant pour Eurosport, l’ancien numéro 1 mondial a expliqué comprendre totalement la décision rendue par le superviseur sans accabler Novak Djokovic pour autant : « Vous n’êtes pas autorisé à faire cela. C’est autant de malchance que vous pouvez en avoir sur un court de tennis, » a déclaré le Suédois. Il a frappé la balle plus fort qu’il ne l’avait prévu, de toute évidence c’est un accident complet. C’était un signe de frustration, oui. Un petit peu. Mais peu importe, vous n’êtes pas autorisé à le faire.«

« C’est une disqualification assez évidente et vous ne pouvez rien faire contre cela »

« Espérerons que la juge de ligne va bien, on aurait dit qu’elle pouvait à peine respirer. Je viens de revoir les images, et c’est une disqualification assez évidente et vous ne pouvez rien faire contre cela. La seule chose que je me demande, c’est pourquoi l’arbitre n’a pas regardé un ralenti avant de prendre une décision, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une disqualification. »