Pour la deuxième fois seule­ment en cinq ans, Andy Murray se retrouve au 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem (après Wimbledon 2021). Mats Wilander a été impres­sionné par le niveau du Britannique contre Emilio Nava (5−7, 6–3, 6–1, 6–0). Pour le consul­tant Eurosport, l’ap­port d’Ivan Lendl, de nouveau aux côtés de l’an­cien numéro 1 mondial (depuis mars), se fait enfin ressentir.

« Le deuxième service de Murray s’est beau­coup amélioré avec Ivan Lendl. Il a beau­coup plus d’im­pact et je pense qu’Ivan l’aide à clari­fier les choses dans sa tête et à les simpli­fier. Murray est telle­ment talen­tueux et il peut frapper telle­ment de coups diffé­rents, mais c’est dange­reux d’être trop créatif. On sent déjà l’ap­port de Lendl, c’est incroyable. Non seule­ment il est en pleine forme, mais il semble plus léger. J’ai croisé Lendl en Floride il y a quelques mois sur un terrain de golf quand j’ai appris qu’il travaillait à nouveau avec Murray. Il m’a dit : ‘La seule façon de travailler avec Andy, c’est qu’il bouge comme avant et qu’il ne se fatigue pas’. Murray ne peut pas se permettre de se fati­guer, il doit être le plus fort sur le court et il peut alors utiliser son QI tennis à son avan­tage. Contre Nava, il a été abso­lu­ment brillant », a souligné le Suédois.