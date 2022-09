Après la réac­tion d’Alex Corretja suite à la défaite de Rafael Nadal face à Frances Tiafoe en huitièmes de finale de l’US Open, c’est au tour de son confrère d’Eurosport, Mats Wilander, d’évo­quer ce revers de l’Espagnol mais aussi et surtout sa saison tout à fait excep­tion­nelle et notam­ment en Grand Chelem.

« Il semble que Rafa était un peu lent, ou alors il est très diffi­cile de lire le jeu de Frances Tiafoe. Quand vous regardez Fabio Fognini et Tiafoe, leurs coups en revers sont frappés avec courts et rapides. Mais il ne faut pas oublier que Rafa n’a pas joué assez de tennis. C’est un miracle qu’il ait remporté deux tour­nois du Grand Chelem cette année et qu’il ait atteint les demi‐finales à Wimbledon. Si vous regardez son année, avec la saison régu­lière qu’il a eue, il a gagné deux tour­nois du Grand Chelem – c’est incroyable. On ne s’y atten­dait pas, mais je pense que les joueurs savent quand Rafa n’est pas à 100 % de ses capacités. »