Mats Wilander est impressionné par le niveau de Dominic Thiem depuis le début du tournoi. Il le voit au niveau de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

« Il était clairement le plus fort des quatre demi-finalistes. On a pu le voir contre Medvedev. J’ai été un peu surpris qu’il s’impose en trois sets. Je pensais que Medvedev serait plus proche de lui. Mais Thiem est au-dessus des autres. Il n’a pas paniqué dans cette demi-finale. Il a joué intelligemment, côté revers notamment, avec beaucoup de slice pour obliger Medvedev à jouer très bas. La maturité qui est la sienne aujourd’hui est tellement impressionnante par rapport à ce qu’il a pu montrer par le passé. Il est si fort maintenant qu’il est désormais au niveau du Big 3. Il lui manque simplement une grande victoire », a-t-il assuré au micro d’Eurosport.

Le Suédois voit Thiem comme le grand favori de cette finale face à Alexander Zverev.

« Je ne vois pas comment Thiem pourrait ne pas gagner. C’est du 80/20 pour Thiem. »