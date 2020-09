Lorsque Victoria Azarenka a commencé à enchaîner les victoires à New York, ce rendez-vous était coché. Les retrouvailles entre Serena Williams et la Biélorusse, en demi-finale de cet US Open 2020.

Aux confrontations, l’Américaine a largement l’avantage. Elle totalise 18 succès en 22 matchs. La dernière fois qu’elles se sont affrontées, c’était en mars 2019 à Indian Wells pour une victoire en deux sets de Serena.

Bien que le bilan soit déséquilibré, les rencontres sont très souvent intéressantes entre les deux anciens numéros unes mondiales.

« Je sais déjà que ce sera un combat effréné. J’adore jouer contre Serena. Je pense que nous avons joué des matchs incroyables et souvent sur des grands courts. Nous avons eu des batailles incroyables car elle est l’une des meilleures joueuses de l’histoire du tennis et elle m’oblige toujours à trouver mes limites », a expliqué Victoria. Cette dernière vient d’enchaîner dix succès depuis son arrivée à New York, entre Cincinnati et l’US Open.

Serena sait qu’elle va devoir élever son niveau de jeu. « Je dois juste être un peu meilleure, vraiment », a-t-elle déclaré, lucide.

On a hâte.