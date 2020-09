Serena Williams continue sa route vers un possible 24ème Grand Chelem. Lors de son 2ème tour ce jeudi, elle s’est aisément débarrassée de la Russe Margarita Gasparyan : 6-2, 6-4. L’Américaine était très contente de son niveau de jeu.

« Je pense avoir très bien concouru aujourd’hui. Je joue ce tournoi dans le seul but de concourir et de faire du bon travail. Aujourd’hui, mon niveau a été supérieur à celui que j’ai mis au premier tour et je pense que si je continue cette progression cela signifiera que je fais les choses correctement », s’est-elle réjouie en conférence de presse d’après-match.

Serena semble confiante pour la suite du tournoi : « J’ai l’impression que chaque jour je suis dans un nouveau voyage et que je ne prends pas ce tournoi différent des autres. Je me sens bien en ce moment et je pense que je vais dans la bonne direction dans cet US Open 2020. »