Serena Williams continue son chemin dans l’optique d’un 24ème Grand Chelem. Elle s’est débarrassée en trois sets de Tsvetana Pironkova (4-6, 6-3, 6-2)

En conférence de presse, l’Américaine a expliqué qu’elle ne ressentait pas son âge, surtout depuis qu’elle est devenue mère.

« Lorsque vous êtes mère, vous devez surmonter beaucoup de choses. Je pense que l’âge est la façon dont vous vous sentez mentalement et comment votre corps réagit. Mais vous êtes capable de le garder en forme. C’est juste un nombre et c’est tout. Les gens disent toujours qu’à un certain âge, il y a des choses que l’on ne peut plus faire mais avec les progrès de la technologie et du temps, on peut faire les choses un peu plus longtemps. »

En demi-finale, Serena affrontera une autre maman comblée et inarrêtable depuis deux semaines, son ancienne rivale Victoria Azarenka.