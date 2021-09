Légende du double austra­lien (16 Grands Chelems remportés) et désor­mais consul­tant, Tood Woodbridge a analysé à sa façon l’US Open qui vient de se terminer et le triomphe de Daniil Medvedev face à Novak Djokovic en finale. Selon lui, cela ne fait aucun doute, l’ère de la domi­na­tion du Big 3 repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est bel et bien terminée.

« Les choses vont être très diffé­rentes à partir de main­te­nant, le vent a tourné dans le tennis mondial avec cette victoire de Medvedev. Je ne pense pas que Djokovic va traverser une crise totale qui l’empêchera de se battre pour d’autres titres, mais ce sera beau­coup plus diffi­cile pour lui. De même, je pense que si Rafa et Roger prennent leur retraite ou commencent à jouer moins, le Serbe en souf­frira beau­coup, car il a besoin de la moti­va­tion néces­saire pour les affronter en tête à tête dans le but d’être le joueur qui remporte le plus de titres du Grand Chelem. À mon avis, ce tournoi est un tour­nant dans l’his­toire du tennis et marque la fin de l’ère du Big 3. Cette géné­ra­tion de jeunes se perçoit comme celle qui va dominer le tennis pour les années à venir. Peut‐être que Novak peut se battre pour un ou deux trophées de plus à ce niveau, mais ce qui s’est passé à ce tournoi va faire des ravages. »