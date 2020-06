Todd Woodbridge, ancien joueur de tennis australien, admet qu’il sera compliqué pour les Australiens de se déplacer pour aller jouer l’US Open en raison de la pandémie de Covid-19. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty ne se précipitera pas pour s’engager dans ce Grand Chelem, elle qui avait exprimé ses inquiétudes il y a deux semaines : « J’attends de connaître toutes les informations et recommandations de la WTA avant de prendre une décision. » Nick Kyrgios a quant à lui déclaré que les organisateurs de l’US Open étaient des « égoïstes » d’avoir fait avancer le tournoi d’une semaine dans cette période de pandémie mais aussi après les protestations qui ont causé des troubles aux États-Unis.

Ensuite, vient le problème du déplacement. « Nous allons devoir obtenir l’approbation du gouvernement pour partir, puis être mis en quarantaine pour rentrer à la maison. Je comprends tout à fait la réaction de certains joueurs de ne pas y aller. C’est compliqué pour les Australiens. », a expliqué Todd Woodbridge.

Malgré cela, l’ancien joueur de tennis australien n’imagine pas un boycott massif de l’US Open : « Avec la publication du calendrier complet, cela donne aux Australiens l’occasion de dire « ok, je vais aller aux États-Unis, puis en Europe et je vais faire une tournée de neuf semaines », et ce n’est pas déraisonnable. Les calendriers aideront les joueurs à prendre une décision plus claire. »