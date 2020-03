Si l’US Open ne modifie pas ses dates, les joueurs et joueuses auront une seule semaine entre l’US Open (31 août au 13 septembre) et Roland-Garros (20 septembre au 4 octobre). Dans les colonnes de Nine’s Wide World of Sports, Todd Woodbridge s’interroge sur les choix que feront Roger Federer et Rafael Nadal : « Que fera Rafael Nadal ? Jouera-t-il l’US Open ou s’économisera-t-il pour Roland-Garros ? L’US Open est brutal au niveau de la chaleur et de la récupération, Roland-Garros est très difficile à cause de la condition physique requise pour jouer sur terre. Cela ouvre la possibilité aux joueurs de choisir l’un ou l’autre. La plupart ne le font pas, mais je m’attends à ce que Roger Federer dispute l’US Open et pas Roland-Garros, et Rafa fera le contraire. »

En attendant, le circuit est à l’arrêt jusqu’au lundi 8 juin et l’incertitude demeure quant à la reprise sur gazon. Les instances internationales ne prendront aucun risque.