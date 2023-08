En janvier 2020, Caroline Wozniacki annon­çait mettre un terme à sa carrière, en raison d’une maladie arti­cu­laire. Mais en juin, Wozniacki annonce fina­le­ment son retour, et a comme objectif prin­cipal : l’US Open. La joueuse y est, et a profité d’une confé­rence de presse pour revenir sur sa longue pause :

« Honnêtement, je n’ai pas joué pendant très long­temps. Je n’ai même pas touché à mes raquettes. Je ne savais pas où elles étaient. Mais ça n’a pas manqué. J’ai joué depuis que j’étais évidem­ment très, très jeune. Cela fait partie de ma vie et de mon style de vie depuis si long­temps. J’avais besoin d’une pause. De toute évidence, et en plus j’avais deux enfants à m’occuper. Mais j’ai­merai toujours le jeu, peu importe si j’ai 33 ans ou si je vais avoir 80 ans. J’apprécierai toujours le jeu et tout ce qu’il m’a donné. J’ai l’im­pres­sion d’avoir encore une chance de faire quelque chose de vrai­ment cool et de vrai­ment bon, alors je dois prendre le risque. On ne sait jamais si l’on n’essaye pas. »