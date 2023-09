À peine après avoir disputé son premier match offi­ciel depuis janvier 2020, l’épa­tante Caroline Wozniacki se retrouve déjà en huitièmes de finale de l’US Open !

En confé­rence de presse après sa victoire contre Jennifer Brady, l’ex‐numéro 1 mondiale a parlé de sa rela­tion avec Serena Williams et de l’édi­tion 2022 de l’US Open.

« Oui, je lui parle tout le temps. Elle est évidem­ment très occupée en ce moment. Mais nous nous parlons tout le temps. Elle a regardé mon match aujourd’hui. Mais l’année dernière, j’étais enceinte de huit mois. J’étais juste là pour soutenir mon amie. J’ai travaillé avec ESPN. Je faisais beau­coup de commen­taires et de travaux en studio. Je voulais vrai­ment la soutenir dans son dernier tournoi. C’était quelque chose de très spécial. Je ne pensais pas vrai­ment à mon propre retour à ce moment‐là. J’essayais de savoir comment j’al­lais gérer mes deux enfants (sourire). Après la nais­sance de James et mon entrée sur le terrain, je me suis soudain dit : ‘D’accord, essayons’. Maintenant, nous sommes ici, et c’est assez spécial. »