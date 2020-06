Yosihito Nishioka s’ajoute à la liste des personnalités du tennis qui expriment leurs doutes quant au déroulement du prochain US Open. Le Japonais a exprimé son pessimisme ce matin sur Twitter : « Qu’est-ce que le tournoi fera si certains joueurs sont testés positifs avant le début de la compétition, et qu’est-ce qui se passe si vous êtes testés positifs pendant le tournoi alors que vous vous battez pour le titre ? » Une question que s’était déjà posée Andy Murray il y a quelques jours. : « Imaginons une situation où vous êtes au dernier tour de l’US Open mais quelqu’un a enfreint les règles, est allé à Manhattan ou a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire, et ensuite vous attrapez le virus et vous ne pouvez pas participer aux quarts de finale du tournoi. Ce serait extrêmement frustrant. »