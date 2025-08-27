Passé par les quali­fi­ca­tions de l’US Open et tombeur de Zsombor Piros (156e mondial) au premier tour, l’Américain Zachary Svajda, 145e mondial à 22 ans, va désor­mais défier Novak Djokovic. Et ce sera forcé­ment un moment très spécial sur le mythique court Arthur Ashe pour ce jeune joueur, qui s’est exprimé au micro de l’ATP.

« C’est incroyable. Je me suis entraîné avec lui une fois et c’était vrai­ment un type sympa. J’étais un peu nerveux à l’idée de m’en­traîner avec lui, il y a quelques années. J’ai vrai­ment hâte d’y être et je vais essayer de profiter plei­ne­ment de ce moment et de l’ap­pré­cier autant que possible. Je regar­dais beau­coup ses matchs, il était évidem­ment souvent en finale des tour­nois du Grand Chelem. C’est vrai­ment génial de penser que je vais l’af­fronter ce mercredi. »