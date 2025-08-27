Passé par les qualifications de l’US Open et tombeur de Zsombor Piros (156e mondial) au premier tour, l’Américain Zachary Svajda, 145e mondial à 22 ans, va désormais défier Novak Djokovic. Et ce sera forcément un moment très spécial sur le mythique court Arthur Ashe pour ce jeune joueur, qui s’est exprimé au micro de l’ATP.
« C’est incroyable. Je me suis entraîné avec lui une fois et c’était vraiment un type sympa. J’étais un peu nerveux à l’idée de m’entraîner avec lui, il y a quelques années. J’ai vraiment hâte d’y être et je vais essayer de profiter pleinement de ce moment et de l’apprécier autant que possible. Je regardais beaucoup ses matchs, il était évidemment souvent en finale des tournois du Grand Chelem. C’est vraiment génial de penser que je vais l’affronter ce mercredi. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 13:02