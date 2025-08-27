AccueilUS OpenZachary Svajda, adversaire de Novak Djokovic au 2e tour : "Je me...
US Open

Zachary Svajda, adver­saire de Novak Djokovic au 2e tour : « Je me suis entraîné avec lui une fois et c’était vrai­ment un type sympa »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

15

Passé par les quali­fi­ca­tions de l’US Open et tombeur de Zsombor Piros (156e mondial) au premier tour, l’Américain Zachary Svajda, 145e mondial à 22 ans, va désor­mais défier Novak Djokovic. Et ce sera forcé­ment un moment très spécial sur le mythique court Arthur Ashe pour ce jeune joueur, qui s’est exprimé au micro de l’ATP.

« C’est incroyable. Je me suis entraîné avec lui une fois et c’était vrai­ment un type sympa. J’étais un peu nerveux à l’idée de m’en­traîner avec lui, il y a quelques années. J’ai vrai­ment hâte d’y être et je vais essayer de profiter plei­ne­ment de ce moment et de l’ap­pré­cier autant que possible. Je regar­dais beau­coup ses matchs, il était évidem­ment souvent en finale des tour­nois du Grand Chelem. C’est vrai­ment génial de penser que je vais l’af­fronter ce mercredi. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 13:02

Article précédent
Alcaraz répond à Sinner : « J’espère que Tiafoe voit ça »
Article suivant
Bellucci sur Alcaraz, qu’il retrouve au 2e tour : « Un ami m’a envoyé un SMS en 2020 pour me dire : ‘Ce gars va être très, très bon.’ Il avait 16 ans, moi 18, et il m’a battu 6–2, 6–1 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.