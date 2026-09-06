Alexander Zverev a désor­mais une véri­table auto­route devant lui pour rallier la finale. Avec les nombreuses élimi­na­tions des têtes de série dans sa partie de tableau, l’Allemand n’a plus qu’un seul membre du Top 20 sur sa route pour espérer disputer une troi­sième finale consé­cu­tive en Grand Chelem.

Après deux premiers tours parti­cu­liè­re­ment compli­qués et près de dix heures passées sur le court, Zverev était opposé cette nuit à Alejandro Tabilo. Cette fois, le numéro 2 mondial n’a pas traîné puisqu’il s’est imposé tran­quille­ment en trois sets (6−2, 7–6, 6–2) pour rejoindre les huitièmes de finale.

Interrogé sur le court après sa victoire, Zverev a d’ailleurs préféré en rire, expli­quant que son entraî­neur venait de lui apprendre qu’il n’était fina­le­ment pas obligé de disputer cinq sets à chaque match.

« Mon entraî­neur a été assez intel­li­gent : il m’a expliqué qu’un match au meilleur des cinq sets ne signifie pas que je dois abso­lu­ment jouer cinq sets… chose que je ne savais pas jusqu’à aujourd’hui. Donc ça a été d’une grande aide », a‑t‐il plaisanté.