Alexander Zverev a désormais une véritable autoroute devant lui pour rallier la finale. Avec les nombreuses éliminations des têtes de série dans sa partie de tableau, l’Allemand n’a plus qu’un seul membre du Top 20 sur sa route pour espérer disputer une troisième finale consécutive en Grand Chelem.
Après deux premiers tours particulièrement compliqués et près de dix heures passées sur le court, Zverev était opposé cette nuit à Alejandro Tabilo. Cette fois, le numéro 2 mondial n’a pas traîné puisqu’il s’est imposé tranquillement en trois sets (6−2, 7–6, 6–2) pour rejoindre les huitièmes de finale.
Interrogé sur le court après sa victoire, Zverev a d’ailleurs préféré en rire, expliquant que son entraîneur venait de lui apprendre qu’il n’était finalement pas obligé de disputer cinq sets à chaque match.
« Mon entraîneur a été assez intelligent : il m’a expliqué qu’un match au meilleur des cinq sets ne signifie pas que je dois absolument jouer cinq sets… chose que je ne savais pas jusqu’à aujourd’hui. Donc ça a été d’une grande aide », a‑t‐il plaisanté.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 08:23