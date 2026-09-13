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Zverev à la petite amie de Shelton, présente en tribunes : « Je pensais que tu avais un match aujourd’hui ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Ben Shelton aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem (en 2003), c’est Alexander Zverev qui a remporté à l’US Open un deuxième titre majeur après Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a féli­cité son adver­saire et s’est égale­ment adressé à sa petite‐amie, la joueuse de foot­ball Trinity Rodman. 

« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’ha­bi­tude », a plai­santé le numéro 2 mondial. 

Une inter­ac­tion qui a redonné le sourire à Ben Shelton. 

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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