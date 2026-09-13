Si Ben Shelton aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier Américain vainqueur d’un Grand Chelem (en 2003), c’est Alexander Zverev qui a remporté à l’US Open un deuxième titre majeur après Roland‐Garros.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Allemand a félicité son adversaire et s’est également adressé à sa petite‐amie, la joueuse de football Trinity Rodman.
« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’habitude », a plaisanté le numéro 2 mondial.
Zverev to Ben Shelton’s girlfriend & soccer star Trinity Rodman after beating Ben in the U.S. Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026
“Trinity, I thought you had a game today, no ? Well done to you as well. You’re the lucky charm. Not today, but usually”
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OVenNJQCyg
Une interaction qui a redonné le sourire à Ben Shelton.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:47