Si Ben Shelton aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem (en 2003), c’est Alexander Zverev qui a remporté à l’US Open un deuxième titre majeur après Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a féli­cité son adver­saire et s’est égale­ment adressé à sa petite‐amie, la joueuse de foot­ball Trinity Rodman.

« Trinity, je pensais que tu avais un match aujourd’hui, non ? Bien joué à toi aussi. Tu es le porte‐bonheur. Pas aujourd’hui, mais d’ha­bi­tude », a plai­santé le numéro 2 mondial.

Zverev to Ben Shelton’s girl­friend & soccer star Trinity Rodman after beating Ben in the U.S. Open final



“Trinity, I thought you had a game today, no ? Well done to you as well. You’re the lucky charm. Not today, but usually”



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OVenNJQCyg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

Une inter­ac­tion qui a redonné le sourire à Ben Shelton.