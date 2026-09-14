Tombeur en quatre sets de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a remporté son deuxième titre en Grand Chelem après Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a tenté de consoler son adver­saire, dont l’ob­jectif était de succéder à Andy Roddick, dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem (en 2003).

Zverev to Shelton at US Open



“Ben you’re an incre­dible player & person. It’s your first Grand Slam final but I already told you you’re gonna be back here many more times. If I had to bet my money on it, I’d bet that you would lift this trophy one day” pic.twitter.com/wgeBQ9EomO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

« Ben, tu es un joueur et une personne incroyables. C’est ta première finale de Grand Chelem, mais je te l’ai déjà dit : tu revien­dras ici encore de nombreuses fois. Si je devais parier là‐dessus, je parie­rais que tu soulè­veras ce trophée un jour. »