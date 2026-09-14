Tombeur en quatre sets de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a remporté son deuxième titre en Grand Chelem après Roland‐Garros.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Allemand a tenté de consoler son adversaire, dont l’objectif était de succéder à Andy Roddick, dernier Américain vainqueur d’un Grand Chelem (en 2003).
Zverev to Shelton at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026
“Ben you’re an incredible player & person. It’s your first Grand Slam final but I already told you you’re gonna be back here many more times. If I had to bet my money on it, I’d bet that you would lift this trophy one day” pic.twitter.com/wgeBQ9EomO
« Ben, tu es un joueur et une personne incroyables. C’est ta première finale de Grand Chelem, mais je te l’ai déjà dit : tu reviendras ici encore de nombreuses fois. Si je devais parier là‐dessus, je parierais que tu soulèveras ce trophée un jour. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 07:10