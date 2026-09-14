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Zverev à Shelton, après l’avoir battu en finale : « Si je devais miser là‐dessus, je parie­rais que tu soulè­veras ce trophée un jour »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en quatre sets de Ben Shelton en finale de l’US Open, Alexander Zverev a remporté son deuxième titre en Grand Chelem après Roland‐Garros.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a tenté de consoler son adver­saire, dont l’ob­jectif était de succéder à Andy Roddick, dernier Américain vain­queur d’un Grand Chelem (en 2003). 

« Ben, tu es un joueur et une personne incroyables. C’est ta première finale de Grand Chelem, mais je te l’ai déjà dit : tu revien­dras ici encore de nombreuses fois. Si je devais parier là‐dessus, je parie­rais que tu soulè­veras ce trophée un jour. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 07:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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