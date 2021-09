Comme le rappe­lait juste­ment son frère, Mischa, récem­ment, Alexander est un vrai bour­reau de travail. Très perfec­tion­niste, il n’hé­site pas à rester des heures sur les courts d’en­traî­ne­ment afin que chaque coup qui sort de sa raquette soit parfait. Comme pour l’une de ses plus grandes armes : le service.

« Ce n’est pas seule­ment derniè­re­ment que je travaille dessus, mais c’est au cours des dernières années. Je l’ai déjà dit, le service est le coup sur lequel j’ai passé le plus de temps, c’est le coup sur lequel je dois m’en­traîner le plus. À un moment donné, j’ai l’im­pres­sion que si vous travaillez très dur et que vous faites les bonnes choses, tout finira par s’ar­ranger. C’est peut‐être ce qui se passe en ce moment. »