Après deux premiers tours compli­qués et remportés en cinq sets, Alexander Zverev a passé la vitesse supé­rieur pour rejoindre les huitièmes de finales de l’US Open.

Vainqueur de Tabilo en trois sets et 2h25 de jeu (6−2, 7–6, 6–2), l’Allemand a envoyé un message à ses futurs adver­saires avec cette victoire auto­ri­taire, mais pas que. Il a égale­ment répondu à un spec­ta­teur qui lui donnait mani­fes­te­ment quelques conseils depuis les tribunes.

🤣🇩🇪 أحد المتواجدين في المدرجات يعطي زفيريف تعليمات أثناء التاي بريك ضد تابيلو



زفيريف : « يا صديقي ، لدي مدرب ، و أدفع له الكثير من المال » 😅#USOpen pic.twitter.com/IGYVOH1giC — عشاق التنس (@ArabTennis20) September 6, 2026

« Mon ami, j’ai déjà un coach et je lui donne beau­coup d’argent », a lâché l’ac­tuel 3e joueur mondial dont l’en­traî­neur n’est autre que son père, Alexander Zverev Senior, assisté par son frère, Mischa.