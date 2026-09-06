Après deux premiers tours compliqués et remportés en cinq sets, Alexander Zverev a passé la vitesse supérieur pour rejoindre les huitièmes de finales de l’US Open.
Vainqueur de Tabilo en trois sets et 2h25 de jeu (6−2, 7–6, 6–2), l’Allemand a envoyé un message à ses futurs adversaires avec cette victoire autoritaire, mais pas que. Il a également répondu à un spectateur qui lui donnait manifestement quelques conseils depuis les tribunes.
🤣🇩🇪 أحد المتواجدين في المدرجات يعطي زفيريف تعليمات أثناء التاي بريك ضد تابيلو— عشاق التنس (@ArabTennis20) September 6, 2026
زفيريف : « يا صديقي ، لدي مدرب ، و أدفع له الكثير من المال » 😅#USOpen pic.twitter.com/IGYVOH1giC
« Mon ami, j’ai déjà un coach et je lui donne beaucoup d’argent », a lâché l’actuel 3e joueur mondial dont l’entraîneur n’est autre que son père, Alexander Zverev Senior, assisté par son frère, Mischa.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 19:23