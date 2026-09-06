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Zverev à un spec­ta­teur durant son match contre Tabilo : « J’ai déjà un coach et je lui donne beau­coup d’argent »

Par
Thomas S
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Après deux premiers tours compli­qués et remportés en cinq sets, Alexander Zverev a passé la vitesse supé­rieur pour rejoindre les huitièmes de finales de l’US Open.

Vainqueur de Tabilo en trois sets et 2h25 de jeu (6−2, 7–6, 6–2), l’Allemand a envoyé un message à ses futurs adver­saires avec cette victoire auto­ri­taire, mais pas que. Il a égale­ment répondu à un spec­ta­teur qui lui donnait mani­fes­te­ment quelques conseils depuis les tribunes. 

« Mon ami, j’ai déjà un coach et je lui donne beau­coup d’argent », a lâché l’ac­tuel 3e joueur mondial dont l’en­traî­neur n’est autre que son père, Alexander Zverev Senior, assisté par son frère, Mischa. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 19:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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