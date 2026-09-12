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Zverev, après avoir agacé Khachanov en demi‐finales : « Je ne le fais pas exprès… »

Par
Baptiste Mulatier
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« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beau­coup de joueurs, parce que ça prend vrai­ment telle­ment de temps », a râlé Karen Khachanov en confé­rence de presse après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6[7], 7–6[6]).

Lorsqu’un jour­na­liste lui a fait remar­quer qu’il faisait effec­ti­ve­ment rebondir la balle encore plus qu’a­vant, l’Allemand s’est défendu comme il pouvait. 

« Je n’en ai aucune idée. Je ne le fais pas exprès. J’ai vu la statis­tique. Du style, j’ai fait rebondir la balle 12 000 fois ou quelque chose comme ça depuis le début du tournoi (rires). C’est assez drôle. Je ne compte pas dans ma tête. Je ne vise pas un chiffre parti­cu­lier. Je ne sais pas pour­quoi cela a autant augmenté. Je crois qu’au­jourd’hui ça a de nouveau diminué, parce que j’avais vu la statis­tique avant la demi‐finale, et je me suis dit : ‘OK, il faut réduire !’ Et puis j’ou­blie de temps en temps pendant le match, et ça remonte… »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 14:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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