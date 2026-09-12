« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beaucoup de joueurs, parce que ça prend vraiment tellement de temps », a râlé Karen Khachanov en conférence de presse après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open (6−3, 7–6[7], 7–6[6]).
Lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer qu’il faisait effectivement rebondir la balle encore plus qu’avant, l’Allemand s’est défendu comme il pouvait.
« Je n’en ai aucune idée. Je ne le fais pas exprès. J’ai vu la statistique. Du style, j’ai fait rebondir la balle 12 000 fois ou quelque chose comme ça depuis le début du tournoi (rires). C’est assez drôle. Je ne compte pas dans ma tête. Je ne vise pas un chiffre particulier. Je ne sais pas pourquoi cela a autant augmenté. Je crois qu’aujourd’hui ça a de nouveau diminué, parce que j’avais vu la statistique avant la demi‐finale, et je me suis dit : ‘OK, il faut réduire !’ Et puis j’oublie de temps en temps pendant le match, et ça remonte… »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 14:05