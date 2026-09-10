En atteignant le dernier carré de l’US Open suite à sa victoire contre Botic Van De Zandschulp cette nuit, Alexander Zverev a réussi l’incroyable performance de se qualifier pour les demi‐finales de chaque Grand Chelem sur la saison 2026.
Un exploit réalisé par une poignée de joueurs dans l’histoire, dont font évidemment partie Federer, Nadal et Djokovic, mais aussi Jannik Sinner ou encore l’improbable Tony Roche (voir ci‐dessous).
Interrogé au sujet de ce magnifique accomplissement en conférence de presse, l’Allemand a fait preuve de retenue, expliquant que tout pouvait aller très vite, dans un sens comme dans l’autre.
« Je pense que plus on atteint ce stade souvent, plus cela devient normal, ce qu’il ne faut jamais considérer comme acquis. Je trouve que c’est un sentiment très particulier quand cela devient la norme. Je ne le considère absolument pas comme acquis. Je sais que tout peut basculer en un clin d’œil au tennis. Je pense que la confiance est quelque chose d’incroyablement important, mais qui peut aussi disparaître assez rapidement. Je m’en suis rendu compte après Wimbledon, où je n’ai pas bien joué lors des deux tournois sur surface dure, puis je l’ai retrouvée ici. Bien sûr, je suis satisfait de la façon dont les choses se passent, mais pour la suite, j’espère tout de même disputer deux bons matchs ici. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 19:37