En attei­gnant le dernier carré de l’US Open suite à sa victoire contre Botic Van De Zandschulp cette nuit, Alexander Zverev a réussi l’in­croyable perfor­mance de se quali­fier pour les demi‐finales de chaque Grand Chelem sur la saison 2026.

Un exploit réalisé par une poignée de joueurs dans l’his­toire, dont font évidem­ment partie Federer, Nadal et Djokovic, mais aussi Jannik Sinner ou encore l’im­pro­bable Tony Roche (voir ci‐dessous).

Interrogé au sujet de ce magni­fique accom­plis­se­ment en confé­rence de presse, l’Allemand a fait preuve de retenue, expli­quant que tout pouvait aller très vite, dans un sens comme dans l’autre.

« Je pense que plus on atteint ce stade souvent, plus cela devient normal, ce qu’il ne faut jamais consi­dérer comme acquis. Je trouve que c’est un senti­ment très parti­cu­lier quand cela devient la norme. Je ne le consi­dère abso­lu­ment pas comme acquis. Je sais que tout peut basculer en un clin d’œil au tennis. Je pense que la confiance est quelque chose d’incroyablement impor­tant, mais qui peut aussi dispa­raître assez rapi­de­ment. Je m’en suis rendu compte après Wimbledon, où je n’ai pas bien joué lors des deux tour­nois sur surface dure, puis je l’ai retrouvée ici. Bien sûr, je suis satis­fait de la façon dont les choses se passent, mais pour la suite, j’espère tout de même disputer deux bons matchs ici. »