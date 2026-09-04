Accueil US Open

Zverev, après sa victoire en pleine nuit contre le Français Halys : « Honnêtement, ma pres­ta­tion a été assez merdique »

Par
Baptiste Mulatier
-
1537

Alexander Zverev avait déjà dû batailler pendant 4h53 pour venir à bout de Lorenzo Sonego dans la nuit new‐yorkaise, au premier tour de l’US Open (6−4, 3–6, 6–7 [7], 7–5, 6–4).

Au deuxième tour, le numéro 2 mondial et tête de série n°1 du tournoi a de nouveau été contraint de disputer cinq sets et 4h37 de jeu pour se défaire du Français Quentin Halys, au terme d’un nouveau mara­thon conclu à 2h15 du matin (6−4, 4–6, 7–6[3], 6–7[3], 6–3).

Soulagé d’être passé, l’Allemand n’a pour­tant pas cherché à embellir sa pres­ta­tion. Bien au contraire, il a livré une analyse sans détour de son match :

« Ma pres­ta­tion a été assez merdique, pour être honnête. Mais j’ai gagné, et c’est le plus impor­tant. J’ai encore passé quatre heures et demie ici. Il est encore 2 h 15 du matin. C’est pour ça que je vais à la salle de sport. C’est pour ça que je vais sur le court et que je m’entraîne : pour être capable de surmonter ces moments diffi­ciles où l’on ne joue pas à son meilleur niveau, où l’on n’enchaîne pas les coups gagnants à tout va, mais simple­ment pour venir à bout de ce genre de matchs. »

A noter que pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Alexander Zverev affron­tera Alejandro Tabilo, 28e mondial. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 12:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥