Alexander Zverev avait déjà dû batailler pendant 4h53 pour venir à bout de Lorenzo Sonego dans la nuit new‐yorkaise, au premier tour de l’US Open (6−4, 3–6, 6–7 [7], 7–5, 6–4).

Au deuxième tour, le numéro 2 mondial et tête de série n°1 du tournoi a de nouveau été contraint de disputer cinq sets et 4h37 de jeu pour se défaire du Français Quentin Halys, au terme d’un nouveau mara­thon conclu à 2h15 du matin (6−4, 4–6, 7–6[3], 6–7[3], 6–3).

He does it again.



Alexander Zverev wins a second‐consecutive five‐set match. pic.twitter.com/QyPs34EGkp — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Soulagé d’être passé, l’Allemand n’a pour­tant pas cherché à embellir sa pres­ta­tion. Bien au contraire, il a livré une analyse sans détour de son match :

« Ma pres­ta­tion a été assez merdique, pour être honnête. Mais j’ai gagné, et c’est le plus impor­tant. J’ai encore passé quatre heures et demie ici. Il est encore 2 h 15 du matin. C’est pour ça que je vais à la salle de sport. C’est pour ça que je vais sur le court et que je m’entraîne : pour être capable de surmonter ces moments diffi­ciles où l’on ne joue pas à son meilleur niveau, où l’on n’enchaîne pas les coups gagnants à tout va, mais simple­ment pour venir à bout de ce genre de matchs. »

A noter que pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Alexander Zverev affron­tera Alejandro Tabilo, 28e mondial.