Après son succès face à Sam Querrey en trois manches : 6–4, 7–5, 6–2, l’Allemand s’est présenté en confé­rence de presse. Bien sur, il a été ques­tionné sur « l’af­faire » Tsitsipas, un sujet qu’il connait bien puis­qu’il s’était plaint de l’at­ti­tude du joueur grec à Cincinnati.

« Cela se passe à chaque match. Ce n’est pas normal. Cela m’est arrivé à Roland‐Garros. Pour être honnête, il est le 3e mondial, il est l’un des meilleurs au monde dans ce qu’il fait. Je ne pense pas qu’il ait besoin de faire ça. Ce genre de choses se produit lors d’évé­ne­ments juniors, à terme, peut‐être chez les chal­len­gers, mais pas lorsque vous êtes parmi les trois premiers au monde », a expliqué l’Allemand avant de de parler de son cas personnel.

« J’ai cassé des raquettes, je deviens fou parfois, mais une chose dont je suis très fier, et je le garderai pour le reste de ma carrière, c’est que je gagne et je perds en jouant au tennis sur un court de tennis. Andy l’a dit aussi, qu’il y a un certain niveau de respect que tout le monde doit avoir entre les joueurs. On peut comprendre qu’il veuille aller aux toilettes mais là ça arrive un peu trop souvent. »