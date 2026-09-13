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Zverev, avant sa finale contre Shelton : « J’ai joué contre beau­coup de Français en France, et je pense que le public le plus hostile, si on peut l’ap­peler ainsi, c’était celui de Bercy quand on affron­tait un Français »

Par
Baptiste Mulatier
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Dimanche contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (20h, heure fran­çaise), Ben Shelton a l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Grand Chelem (US Open 2003). 

Si l’at­mo­sphère s’an­nonce donc élec­trique dans le plus grand stade de tennis du monde, la Rod Laver Arena, l’Allemand ne s’en inquiète pas car il estime avoir déjà avoir dû faire face au public le plus « hostile » au monde. 

« J’ai joué contre beau­coup de Français en France. Et je pense que le public le plus hostile, si on peut l’ap­peler ainsi, c’était celui de Bercy quand on affron­tait un Français. C’était très intense, et j’ai toujours aimé ça. Pour moi, un public bruyant et éner­gique, c’est toujours génial, tant qu’il reste fair‐play et qu’il n’in­ter­rompt pas au milieu des points », a déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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