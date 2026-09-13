Dimanche contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (20h, heure française), Ben Shelton a l’occasion de succéder à Andy Roddick, dernier homme américain vainqueur d’un Grand Chelem (US Open 2003).
Si l’atmosphère s’annonce donc électrique dans le plus grand stade de tennis du monde, la Rod Laver Arena, l’Allemand ne s’en inquiète pas car il estime avoir déjà avoir dû faire face au public le plus « hostile » au monde.
« J’ai joué contre beaucoup de Français en France. Et je pense que le public le plus hostile, si on peut l’appeler ainsi, c’était celui de Bercy quand on affrontait un Français. C’était très intense, et j’ai toujours aimé ça. Pour moi, un public bruyant et énergique, c’est toujours génial, tant qu’il reste fair‐play et qu’il n’interrompt pas au milieu des points », a déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 12:02