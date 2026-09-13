Dimanche contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (20h, heure fran­çaise), Ben Shelton a l’oc­ca­sion de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain vain­queur d’un Grand Chelem (US Open 2003).

Si l’at­mo­sphère s’an­nonce donc élec­trique dans le plus grand stade de tennis du monde, la Rod Laver Arena, l’Allemand ne s’en inquiète pas car il estime avoir déjà avoir dû faire face au public le plus « hostile » au monde.

« J’ai joué contre beau­coup de Français en France. Et je pense que le public le plus hostile, si on peut l’ap­peler ainsi, c’était celui de Bercy quand on affron­tait un Français. C’était très intense, et j’ai toujours aimé ça. Pour moi, un public bruyant et éner­gique, c’est toujours génial, tant qu’il reste fair‐play et qu’il n’in­ter­rompt pas au milieu des points », a déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par L’Equipe.