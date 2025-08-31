Encore et toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev s’est incliné face à Felix Auger‐Aliassime dès le troi­sième tour de l’US Open. Une nouvelle désillu­sion pour l’Allemand, très déçu de son niveau de jeu à New York où il avait atteint la finale en 2020.

« Je crois que je l’avais dit après ma défaite ici l’année dernière (contre Fritz en quarts de finale, ndlr), je n’ai abso­lu­ment aucune sensa­tion dans mes coups et cette année, c’est la même chose. Les condi­tions, c’est un court en dur, donc ça ne change pas vrai­ment grand‐chose. Les balles sont très diffé­rentes, mais ce n’est pas vrai­ment une excuse. Je dois faire mieux l’année prochaine. Je dois trouver quelque chose. Je dirais que ces deux dernières années, je n’ai pas bien joué ici. J’ai essayé d’être agressif à plusieurs reprises mais je rate tout », a regretté l’Allemand dans des propos relayés par l’ATP.