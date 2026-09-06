S’il est comme à Roland‐Garros l’im­mense favori de sa partie de tableau, Alexander Zverev ne parlera pas « d’au­to­route » ou de « boule­vard » jusqu’en finale de l’US Open. Bien au contraire.

« Il reste encore dans le tableau de nombreux joueurs qui ont mieux joué que moi ces dernières semaines. Mais si j’arrive à élever encore mon niveau de jeu, je pense vrai­ment pouvoir remporter de nombreux matchs ici », a prudem­ment déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.

A noter qu’en huitièmes de finale du Grand Chelem new‐yorkais, Alexander Zverev affron­tera l’Italien Luciano Darderi (22e mondial).