S’il est comme à Roland‐Garros l’immense favori de sa partie de tableau, Alexander Zverev ne parlera pas « d’autoroute » ou de « boulevard » jusqu’en finale de l’US Open. Bien au contraire.
« Il reste encore dans le tableau de nombreux joueurs qui ont mieux joué que moi ces dernières semaines. Mais si j’arrive à élever encore mon niveau de jeu, je pense vraiment pouvoir remporter de nombreux matchs ici », a prudemment déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.
A noter qu’en huitièmes de finale du Grand Chelem new‐yorkais, Alexander Zverev affrontera l’Italien Luciano Darderi (22e mondial).
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 17:55