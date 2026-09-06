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Zverev calme les ardeurs : « Il reste encore dans le tableau de nombreux joueurs qui ont mieux joué que moi ces dernières semaines »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il est comme à Roland‐Garros l’im­mense favori de sa partie de tableau, Alexander Zverev ne parlera pas « d’au­to­route » ou de « boule­vard » jusqu’en finale de l’US Open. Bien au contraire. 

« Il reste encore dans le tableau de nombreux joueurs qui ont mieux joué que moi ces dernières semaines. Mais si j’arrive à élever encore mon niveau de jeu, je pense vrai­ment pouvoir remporter de nombreux matchs ici », a prudem­ment déclaré le numéro 2 mondial et tête de série 1 du tournoi dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.

A noter qu’en huitièmes de finale du Grand Chelem new‐yorkais, Alexander Zverev affron­tera l’Italien Luciano Darderi (22e mondial). 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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