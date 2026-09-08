Après deux gros combats en cinq sets lors de ses deux premiers tours, Alexander Zverev a enchaîné deux victoires en trois manches pour décrocher son billet pour les quarts de finale de l’US Open.
Le numéro 2 mondial, tête de série n°1 du tournoi, s’est réjoui de cette montée en puissance et a également salué le niveau de jeu de son adversaire, l’Italien Luciano Darderi (22e mondial), dans le troisième set (6−2, 6–2, 7–6[3]).
« Je trouve que j’ai été très régulier. Il a commencé à jouer incroyablement bien au troisième set. J’ai rarement vu quelqu’un frapper la balle aussi fort que lui, de manière constante pendant tout un set, donc il faut lui rendre hommage. Il m’a donné beaucoup de fil à retordre, mais je suis heureux d’être en quarts de finale et content de jouer de cette manière. Par rapport aux deux premiers matchs, le niveau a augmenté et, bien sûr, c’est l’objectif. J’en suis ravi », a déclaré l’Allemand au micro de l’ATP.
Pour une place dans le dernier carré, Alexander Zverev affrontera Botic Van de Zandschulp (70e mondial), tombeur en cinq sets du Français Arthur Gea.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 09:44