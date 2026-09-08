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Zverev choqué après sa victoire en huitièmes de finale : « J’ai rare­ment vu quelqu’un frapper la balle aussi fort que lui, de manière constante pendant tout un set »

Par
Baptiste Mulatier
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Après deux gros combats en cinq sets lors de ses deux premiers tours, Alexander Zverev a enchaîné deux victoires en trois manches pour décro­cher son billet pour les quarts de finale de l’US Open.

Le numéro 2 mondial, tête de série n°1 du tournoi, s’est réjoui de cette montée en puis­sance et a égale­ment salué le niveau de jeu de son adver­saire, l’Italien Luciano Darderi (22e mondial), dans le troi­sième set (6−2, 6–2, 7–6[3]).

« Je trouve que j’ai été très régu­lier. Il a commencé à jouer incroya­ble­ment bien au troi­sième set. J’ai rare­ment vu quelqu’un frapper la balle aussi fort que lui, de manière constante pendant tout un set, donc il faut lui rendre hommage. Il m’a donné beau­coup de fil à retordre, mais je suis heureux d’être en quarts de finale et content de jouer de cette manière. Par rapport aux deux premiers matchs, le niveau a augmenté et, bien sûr, c’est l’objectif. J’en suis ravi », a déclaré l’Allemand au micro de l’ATP.

Pour une place dans le dernier carré, Alexander Zverev affron­tera Botic Van de Zandschulp (70e mondial), tombeur en cinq sets du Français Arthur Gea.

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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