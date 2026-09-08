Après deux gros combats en cinq sets lors de ses deux premiers tours, Alexander Zverev a enchaîné deux victoires en trois manches pour décro­cher son billet pour les quarts de finale de l’US Open.

Le numéro 2 mondial, tête de série n°1 du tournoi, s’est réjoui de cette montée en puis­sance et a égale­ment salué le niveau de jeu de son adver­saire, l’Italien Luciano Darderi (22e mondial), dans le troi­sième set (6−2, 6–2, 7–6[3]).

« Je trouve que j’ai été très régu­lier. Il a commencé à jouer incroya­ble­ment bien au troi­sième set. J’ai rare­ment vu quelqu’un frapper la balle aussi fort que lui, de manière constante pendant tout un set, donc il faut lui rendre hommage. Il m’a donné beau­coup de fil à retordre, mais je suis heureux d’être en quarts de finale et content de jouer de cette manière. Par rapport aux deux premiers matchs, le niveau a augmenté et, bien sûr, c’est l’objectif. J’en suis ravi », a déclaré l’Allemand au micro de l’ATP.

Pour une place dans le dernier carré, Alexander Zverev affron­tera Botic Van de Zandschulp (70e mondial), tombeur en cinq sets du Français Arthur Gea.