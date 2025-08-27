AccueilUS OpenZverev choqué par Alcaraz : "Pour 50 millions d'euros, je ferais la...
Zverev choqué par Alcaraz : « Pour 50 millions d’euros, je ferais la même chose que lui »

Baptiste Mulatier

Dans des propos rapportés par Sky Sports Allemagne après sa victoire contre Alejandro Tabilo au premier tour de l’US Open (6−2, 7–6[4], 6–4), Alexander Zverev a commenté la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz.

« Je m’en­traî­nais à côté de Coco, nous nous sommes d’abord regardés tous les deux et nous n’en croyions pas nos yeux. Pour 50 millions d’euros, je ferais la même coupe de cheveux que lui. Et non, vous n’avez pas besoin de faire un don pour ça. Vraiment, pas besoin (rires) »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 16:50

