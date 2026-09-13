Qui aurait cru, après l’Open d’Australie, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner venaient de se partager les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, qu’Alexander Zverev serait fina­le­ment le joueur à remporter le plus de titres majeurs en 2026 ?

Quelques mois après son sacre à Roland‐Garros, l’Allemand s’est offert l’US Open au terme d’une victoire ample­ment méritée face à Ben Shelton en finale, ce dimanche : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2, en 3h35 de jeu.

Très calme, malgré un coup de mou exploité par son adver­saire en fin de troi­sième set, sans doute libéré depuis son triomphe pari­sien, et parfai­te­ment au point tacti­que­ment face à Shelton, qu’il avait toujours battu lors de leurs cinq précé­dentes confron­ta­tions, Zverev a maîtrisé son sujet. Devant un public acquis à la cause de Shelton, il a fait parler toute son expé­rience pour décro­cher un deuxième titre du Grand Chelem.

Depuis le prin­temps, le joueur de 29 ans aura plei­ne­ment profité des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il n’aura fina­le­ment affrontés ni à Roland‐Garros ni à l’US Open. Cette année, Zverev n’a d’ailleurs battu que deux joueurs du top 10 en Grand Chelem : Taylor Fritz à Wimbledon et, donc, Ben Shelton à New York.

Et pour­tant, le natif de Moscou compte désor­mais deux titres du Grand Chelem à son palmarès, venant embellir une carrière déjà magni­fique, marquée notam­ment par une médaille d’or olym­pique et deux Masers.

Pour les États‐Unis, la défaite de Shelton repousse encore l’échéance. Il faudra patienter avant de voir un succes­seur à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open… en 2003.