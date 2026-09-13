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Zverev dans une autre dimension

Par
Baptiste Mulatier
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Qui aurait cru, après l’Open d’Australie, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner venaient de se partager les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, qu’Alexander Zverev serait fina­le­ment le joueur à remporter le plus de titres majeurs en 2026 ?

Quelques mois après son sacre à Roland‐Garros, l’Allemand s’est offert l’US Open au terme d’une victoire ample­ment méritée face à Ben Shelton en finale, ce dimanche : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2, en 3h35 de jeu. 

Très calme, malgré un coup de mou exploité par son adver­saire en fin de troi­sième set, sans doute libéré depuis son triomphe pari­sien, et parfai­te­ment au point tacti­que­ment face à Shelton, qu’il avait toujours battu lors de leurs cinq précé­dentes confron­ta­tions, Zverev a maîtrisé son sujet. Devant un public acquis à la cause de Shelton, il a fait parler toute son expé­rience pour décro­cher un deuxième titre du Grand Chelem.

Depuis le prin­temps, le joueur de 29 ans aura plei­ne­ment profité des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il n’aura fina­le­ment affrontés ni à Roland‐Garros ni à l’US Open. Cette année, Zverev n’a d’ailleurs battu que deux joueurs du top 10 en Grand Chelem : Taylor Fritz à Wimbledon et, donc, Ben Shelton à New York.

Et pour­tant, le natif de Moscou compte désor­mais deux titres du Grand Chelem à son palmarès, venant embellir une carrière déjà magni­fique, marquée notam­ment par une médaille d’or olym­pique et deux Masers. 

Pour les États‐Unis, la défaite de Shelton repousse encore l’échéance. Il faudra patienter avant de voir un succes­seur à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open… en 2003.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 23:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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