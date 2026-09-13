Qui aurait cru, après l’Open d’Australie, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner venaient de se partager les neuf derniers tournois du Grand Chelem, qu’Alexander Zverev serait finalement le joueur à remporter le plus de titres majeurs en 2026 ?
Quelques mois après son sacre à Roland‐Garros, l’Allemand s’est offert l’US Open au terme d’une victoire amplement méritée face à Ben Shelton en finale, ce dimanche : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2, en 3h35 de jeu.
Très calme, malgré un coup de mou exploité par son adversaire en fin de troisième set, sans doute libéré depuis son triomphe parisien, et parfaitement au point tactiquement face à Shelton, qu’il avait toujours battu lors de leurs cinq précédentes confrontations, Zverev a maîtrisé son sujet. Devant un public acquis à la cause de Shelton, il a fait parler toute son expérience pour décrocher un deuxième titre du Grand Chelem.
Depuis le printemps, le joueur de 29 ans aura pleinement profité des pépins physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il n’aura finalement affrontés ni à Roland‐Garros ni à l’US Open. Cette année, Zverev n’a d’ailleurs battu que deux joueurs du top 10 en Grand Chelem : Taylor Fritz à Wimbledon et, donc, Ben Shelton à New York.
Et pourtant, le natif de Moscou compte désormais deux titres du Grand Chelem à son palmarès, venant embellir une carrière déjà magnifique, marquée notamment par une médaille d’or olympique et deux Masers.
Pour les États‐Unis, la défaite de Shelton repousse encore l’échéance. Il faudra patienter avant de voir un successeur à Andy Roddick, dernier Américain à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem chez les hommes, à l’US Open… en 2003.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 23:52