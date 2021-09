En confé­rence de presse, Alexander Zverev était assez batiste notam­ment sur le début du 5èm set qu’il a complè­te­ment raté. Interrogé sur le niveau de Novak, et sur ses chances en finale, l’Allemand a été clair.

« Personne ne pensait que quel­qu’un le refe­rait, ce que Rod Laver a fait. Le voir avoir sa chance dimanche c’est génial, je pense qu’il le fera, c’est super. Il bat tous les records qui existent. Si vous regardez les statis­tiques, si vous regardez le jeu, il est le plus grand de tous les temps. Personne ne peut riva­liser avec lui, il détient le record du nombre de semaines en tant que numéro 1, il est le numéro 1 mondial, il a gagné la plupart des titres Masters 1000, et il détiendra logi­que­ment le record du plus grand nombre de tour­nois du Grand Chelem. Il a même la chance de gagner les quatre la même année. Comment rivalisez‐vous avec tout cela ? »