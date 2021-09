Après avoir désossé Albert Ramos au deuxième tour de l’US Open en mins d’1h15, Alexander Zverev s’est présenté en confé­rence de presse et s’est exprimé sur son senti­ment d’être dans la « zone ». Et sans surprise, l’Allemand a évoqué la bascule des JO et sa victoire face au numéro 1 mondial.

« Je pense que cela vient natu­rel­le­ment. Je pense que le processus a commencé aux Jeux olym­piques pour moi, avec le match contre Novak. C’est là que tout a commencé, parce que j’étais très mal en point et que j’ai réussi à gagner en jouant un excellent tennis. Et puis, je pense qu’il était très impor­tant pour moi de revenir à Cincinnati, parce que souvent, les joueurs qui gagnent pour la première fois de leur carrière quelque chose de vrai­ment impor­tant, comme un titre du Grand Chelem ou une médaille d’or, ont tendance à redes­cendre un peu. Il était donc impor­tant pour moi d’aller à Cincinnati, un endroit où je n’avais jamais gagné un match avant cette année, et de faire un grand tournoi. Oui, je suis impa­tient de voir ce qui va se passer ici, car les adver­saires ne vont pas devenir plus faciles, beau­coup de joueurs ont faim. Je pense que les dix prochains jours vont être très amusants. »