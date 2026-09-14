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Zverev explique son incroyable célé­bra­tion ratée : « J’ai cru que j’étais à 5–1. Heureusement, car si j’avais su, j’au­rais fait trois doubles fautes au lieu d’une »

Par
Antoine Touchard
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C’était sans aucun doute l’une des célé­bra­tions de victoire en Grand Chelem les plus étranges de l’histoire.

Après avoir claqué un ultime service gagnant, Alexander Zverev lâche les balles et part tran­quille­ment se posi­tionner au retour de service. Ce n’est qu’en enten­dant « Game, Set and Match, Zverev » qu’il réalise qu’il vient en réalité de décro­cher son deuxième titre en Grand Chelem.

Interrogé sur cette scène assez impro­bable sur le plateau d’ESPN, l’Allemand a expliqué qu’il pensait mener 5–1 à ce moment‐là. Il a d’ailleurs ironisé sur le fait que son bras aurait sans doute davan­tage tremblé s’il avait eu conscience du véri­table score.

« Je pensais que j’étais à 5–1. Heureusement, parce que si j’avais su, j’aurais proba­ble­ment fait trois doubles fautes au lieu d’une » a déclaré Zverev.

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 09:47

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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