C’était sans aucun doute l’une des célébrations de victoire en Grand Chelem les plus étranges de l’histoire.
Après avoir claqué un ultime service gagnant, Alexander Zverev lâche les balles et part tranquillement se positionner au retour de service. Ce n’est qu’en entendant « Game, Set and Match, Zverev » qu’il réalise qu’il vient en réalité de décrocher son deuxième titre en Grand Chelem.
Interrogé sur cette scène assez improbable sur le plateau d’ESPN, l’Allemand a expliqué qu’il pensait mener 5–1 à ce moment‐là. Il a d’ailleurs ironisé sur le fait que son bras aurait sans doute davantage tremblé s’il avait eu conscience du véritable score.
« Je pensais que j’étais à 5–1. Heureusement, parce que si j’avais su, j’aurais probablement fait trois doubles fautes au lieu d’une » a déclaré Zverev.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 09:47