C’était sans aucun doute l’une des célé­bra­tions de victoire en Grand Chelem les plus étranges de l’histoire.

Après avoir claqué un ultime service gagnant, Alexander Zverev lâche les balles et part tran­quille­ment se posi­tionner au retour de service. Ce n’est qu’en enten­dant « Game, Set and Match, Zverev » qu’il réalise qu’il vient en réalité de décro­cher son deuxième titre en Grand Chelem.

Interrogé sur cette scène assez impro­bable sur le plateau d’ESPN, l’Allemand a expliqué qu’il pensait mener 5–1 à ce moment‐là. Il a d’ailleurs ironisé sur le fait que son bras aurait sans doute davan­tage tremblé s’il avait eu conscience du véri­table score.

Zverev explica lo que le pasó al final del partido.



Ni se había ente­rado de que estaba sacando para ganar el título.



🗣️ “Pensé que iba 5–1. Menos mal, de haberlo sabido habría come­tido tres dobles faltas en lugar de una” https://t.co/uTRHee0Fii — José Morón (@jmgmoron) September 13, 2026

« Je pensais que j’étais à 5–1. Heureusement, parce que si j’avais su, j’aurais proba­ble­ment fait trois doubles fautes au lieu d’une » a déclaré Zverev.