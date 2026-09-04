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Zverev imite Jodar et fait le coup de la chaus­sure pour s’en sortir face à Halys !

Par
Antoine Touchard
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Alexander Zverev n’a déci­dé­ment pas de match facile durant cet US Open. Après avoir bataillé pendant plus de 4h30 face à Lorenzo Sonego, l’Allemand a remis ça face au Français Quentin Halys.

Inquiété et bous­culé dans le troi­sième set, Zverev a créé une nouvelle polé­mique. Un peu comme son homo­logue de sponsor, l’Espagnol Rafael Jodar, l’Allemand a rencontré un problème avec sa chaus­sure et s’est permis de la changer en plein milieu d’un jeu de service du Français. À ce moment‐là, les deux joueurs étaient à un set partout et Halys menait 4–2, avec un break d’avance.

Zverev avait cepen­dant demandé l’autorisation à l’arbitre, qui la lui a accordée. Pour sa défense, il s’est dépêché d’effectuer ce chan­ge­ment, contrai­re­ment à Jodar lors de son propre incident.

L’Allemand a ensuite remporté le point suivant pour débreaker, avant d’empocher la troi­sième manche puis, plus tard, le match au cinquième set.

Que se serait‐il passé s’il n’avait pas immé­dia­te­ment réussi à débreaker ? Personne ne peut évidem­ment le savoir. Mais cette polé­mique autour des chaus­sures commence à enfler, d’autant plus qu’il s’agit à chaque fois du même modèle de l’équipementier alle­mand aux trois bandes.

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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