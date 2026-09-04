Alexander Zverev n’a décidément pas de match facile durant cet US Open. Après avoir bataillé pendant plus de 4h30 face à Lorenzo Sonego, l’Allemand a remis ça face au Français Quentin Halys.
Inquiété et bousculé dans le troisième set, Zverev a créé une nouvelle polémique. Un peu comme son homologue de sponsor, l’Espagnol Rafael Jodar, l’Allemand a rencontré un problème avec sa chaussure et s’est permis de la changer en plein milieu d’un jeu de service du Français. À ce moment‐là, les deux joueurs étaient à un set partout et Halys menait 4–2, avec un break d’avance.
Zverev avait cependant demandé l’autorisation à l’arbitre, qui la lui a accordée. Pour sa défense, il s’est dépêché d’effectuer ce changement, contrairement à Jodar lors de son propre incident.
L’Allemand a ensuite remporté le point suivant pour débreaker, avant d’empocher la troisième manche puis, plus tard, le match au cinquième set.
Que se serait‐il passé s’il n’avait pas immédiatement réussi à débreaker ? Personne ne peut évidemment le savoir. Mais cette polémique autour des chaussures commence à enfler, d’autant plus qu’il s’agit à chaque fois du même modèle de l’équipementier allemand aux trois bandes.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 09:50