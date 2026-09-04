Alexander Zverev n’a déci­dé­ment pas de match facile durant cet US Open. Après avoir bataillé pendant plus de 4h30 face à Lorenzo Sonego, l’Allemand a remis ça face au Français Quentin Halys.

Inquiété et bous­culé dans le troi­sième set, Zverev a créé une nouvelle polé­mique. Un peu comme son homo­logue de sponsor, l’Espagnol Rafael Jodar, l’Allemand a rencontré un problème avec sa chaus­sure et s’est permis de la changer en plein milieu d’un jeu de service du Français. À ce moment‐là, les deux joueurs étaient à un set partout et Halys menait 4–2, avec un break d’avance.

Alexander Zverev asks the umpire if he can change his shoes during his match against Halys at the U.S. Open.



The score is 1 set all and Halys is up a break, but is facing 2 break points.



“It would be better if you didn’t do it now.”



Zverev : “Can I ? Quickly?”



“Yes.”



Bad… pic.twitter.com/XrBWLpRsCc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Zverev avait cepen­dant demandé l’autorisation à l’arbitre, qui la lui a accordée. Pour sa défense, il s’est dépêché d’effectuer ce chan­ge­ment, contrai­re­ment à Jodar lors de son propre incident.

L’Allemand a ensuite remporté le point suivant pour débreaker, avant d’empocher la troi­sième manche puis, plus tard, le match au cinquième set.

Que se serait‐il passé s’il n’avait pas immé­dia­te­ment réussi à débreaker ? Personne ne peut évidem­ment le savoir. Mais cette polé­mique autour des chaus­sures commence à enfler, d’autant plus qu’il s’agit à chaque fois du même modèle de l’équipementier alle­mand aux trois bandes.