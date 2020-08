Sans surprise, Alexander Zverev va prendre part à la tournée américaine (du 20 août au 13 septembre) et tentera de décrocher une première finale dans un tournoi du Grand Chelem. C’est via son agence, Team8, la même que Roger Federer, que le joueur allemand a annoncé qu’il s’envolerait pour les États-Unis dès demain (samedi) en compagnie de son nouvel entraîneur, David Ferrer. Un obstacle de plus pour Novak Djokovic.