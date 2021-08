A 24 ans, Alexander Zverev a déjà un palmarès remarque : 17 titres dont 5 Masters 1000, un Masters et les Jeux Olympiques. L’Allemand sait ce qu’il lui reste à faire pour compléter tout ça…

« Les gens ont tendance à oublier rapi­de­ment dans notre sport. Si vous gagnez quelque chose, vous devez mettre cela de côté et commencer à courir après de nouveaux titres. J’aime la sensa­tion de soulever le trophée. Gagner un grand match ou un titre me donne de la satis­fac­tion. C’est pour cela que l’on joue et que l’on ressent le plus d’émo­tions. Je suis heureux de mon niveau actuel. J’étais très proche de gagner l’US Open 2020. Pour moi, il s’agit main­te­nant de passer à l’étape suivante et de remporter un Grand Chelem », n’a pas caché le 4e mondial après son sacre à Cincinnati.

Mission réussie dès l’US Open ?