Malmené pendant plus de deux sets et demi, Alexander Zverev a trouvé les ressources pour se relancer dans cette demi-finale haletante. Ce succès, après avoir été mené deux manches à rien va compter pour la suite de la compétition. Cela devrait lui éviter par exemple de gamberger si jamais Dominic Thiem domine les débats en début de rencontre ce dimanche.

Pour l’Allemand, la clé sera une nouvelle fois son attitude : « J’ai regardé le tableau des scores après deux sets et je me suis dit que je devais réagir, que j’étais le favori. Je n’ai pas voulu paniquer, ni me projeter. J’ai donc décidé de jouer un set après l’autre. J’ai commencé à prendre la balle plus tôt, à me forcer de bouger plus et surtout à être plus agressif, plus entreprenant. J’ai besoin d’être agressif pour donner le meilleur de moi-même. Cela a fonctionné. Je suis en finale. Mais c’est pas fini, ce n’est qu’un étape »