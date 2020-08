En marge de sa victoire lors de la deuxième édition de l’UTS face à Félix Auger-Aliassime en finale, Alexander Zverev a été interrogé sur la suite de son programme. « Je vais prendre un peu de repos et puis m’entraîner pour la suite » a confié l’Allemand au site Tennis Majors. Avant de poursuivre sur l’US Open : « La situation actuelle aux Etats-Unis n’est très bonne. Je ne sais pas encore ce que mon équipe et moi allons décider. Je veux jouer des tournois, mais je pense que les Etats-Unis actuellement, c’est un endroit un peu problématique. J’attends de voir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines (…) Je n’irai pas si je ne me sens pas en sécurité et si mon équipe ne sent pas en sécurité également. Je reste plutôt jeune, mais mon entourage est plus âgé et la situation est plus dangereuse pour eux. Si vous l’attrapez, vous pouvez manquer le reste de la saison. »