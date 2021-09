Alexander Zverev a encore été titiller par l’af­faire Tsitsipas. Dans un premier temps, il n’a pas voulu répondre puis il s’est un peu lâché, ce qui ne va pas améliorer ses rela­tions avec le Grec.

« Je ne vais plus parler en mal de personne, parce qu’on parle de moi en mal depuis très long­temps et ce n’est pas un senti­ment formi­dable. Je ne veux pas faire ça. Mais je pense qu’il est néces­saire qu’il y ait quelques ajus­te­ments dans certaines règles par l’ATP. Cela devient frus­trant si vous venez de gagner un set et que quel­qu’un s’en va pendant plus de 10 minutes. Je ne veux plus être négatif et j’ai dit tout ce que j’avais à dire. Je l’ai dit lors de ma confé­rence de presse du premier tour. Je ne sais pas quoi ajouter d’autre. J’ai vu qu’il est reparti hier pour revenir et gagner 6–0. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous, les joueurs, nous trou­vons cela ».