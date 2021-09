La passe d’armes continue entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Au tour de l’Allemand de lancer une nouvelle pique à son meilleur ennemi. Il ne lui reproche pas ses pauses mais la durée de celles‐ci. Il explique avoir été beau­coup plus rapide lors de son 3e tour ce samedi…

« C’est juste que ça arrive trop souvent. Il ne s’agit pas de savoir combien de fois il va aux toilettes. Je suis allé aux toilettes aujourd’hui. Je suis revenu au bout d’une minute et trente secondes. C’est le temps qu’il faut norma­le­ment pour aller aux toilettes, à mon avis. La pause pipi, c’est pour aller aux toilettes. C’est ce qui est écrit. Je pense que les règles ont été faites dans les années 80. Je pense qu’il y a quelques ajus­te­ments à faire. Pas seule­ment à cet égard, mais dans beau­coup de cas diffé­rents, dans toutes les situa­tions. Je l’ai déjà dit. Je ne veux plus dire du mal de lui parce que ça fait très long­temps qu’on dit du mal de moi. Je n’aime pas ce senti­ment et je ne veux pas le donner à quel­qu’un d’autre parce que ce n’est pas une chose agréable à faire », a lâché le numéro 4 mondial en confé­rence de presse.