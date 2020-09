Sans avoir réellement convaincu, Alexander Zverev s’est hissé en demi-finale en écartant en quatre sets Borna Coric. L’Allemand atteint le dernier carré d’un Grand Chelem pour la deuxième fois cette année après l’Open d’Australie (Défaite face à Dominic Thiem).

« Je viens de faire deux demi-finales d’affilée pour la première fois. J’espère pouvoir atteindre la finale et ensuite on verra. J’ai plus d’expérience et je suis un peu plus calme en Grand Chelem. C’est le niveau le plus difficile de notre sport donc il faut être à 100 % pour avoir des options. Maintenant, je suis en demi-finale, mais il y a plusieurs choses qui me donnent encore plus de confiance », s’est réjoui Zverev en conférence de presse.

Il affrontera Pablo Carreno-Busta pour une place en finale.