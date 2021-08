Fort de sa médaille d’or acquise aux JO de Tokyo et de son titre obtenu sans aucune contes­ta­tion à Cincinnati, Alexander Zverev s’est montré très confiant et serein en confé­rence de presse malgré les souve­nirs de sa finale perdue ici‐même face à Dominic Thiem en 2020.

« Je pense qu’en un sens, cela a un peu attisé le feu, car j’étais à deux points de la victoire. Je me suis entraîné plusieurs fois sur le court central. Il y a encore des souve­nirs là‐bas. Je m’en souviens encore, et je l’ai toujours dans un coin de ma tête. Pour ma part, je suis très motivé. J’ai hâte de retourner sur ce court et de commencer à concourir, car je n’étais pas loin l’année dernière, comme vous le savez. Nous verrons comment cela se passe. Mais je suis très, très motivé. »