Tombeur de l’Australien Vukic, ce mardi au premier tour de l’US Open, Alexander Zverev, lors de son passage devant la presse à l’issue de la rencontre, a confirmé les propos de beau­coup de joueurs concer­nant les fortes odeurs de cannabis parti­cu­liè­re­ment présentes sur cette édition 2023 et notam­ment sur le court 17.

« Le Court 17 sent défi­ni­ti­ve­ment comme le salon de Snoop Dogg », a déclaré Zverev, faisant allu­sion au célèbre chan­teur améri­cain connu pour fumer de l’herbe. « Oh mon Dieu, il y en a partout. Le tribunal tout entier sent l’herbe », a‑t‐il déclaré.