Demi‐finaliste à l’Open d’Australie, titré à Roland‐Garros, fina­liste à Wimbledon et au moins fina­liste à l’US Open, Alexander Zverev réalise une saison excep­tion­nelle en Grand Chelem.

L’Allemand a toute­fois profité de circons­tances favo­rables, notam­ment des bles­sures et des défaillances physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il n’a par ailleurs battu qu’un seul membre du top 10 en Grand Chelem cette saison, Taylor Fritz en quarts de finale à Wimbledon.

Malgré le contexte, impor­tant à préciser, la tête de série numéro une du tournoi a montré une certaine confiance en confé­rence de presse face aux journalistes.

« Je croyais que c’était possible. Je pense que peu d’entre vous y croyaient ! Je pense que la ques­tion a toujours été de savoir si Carlos et Jannik allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem. Je suis satis­fait de la façon dont cette année s’est déroulée jusqu’à présent, mais j’ai un autre match impor­tant dimanche, et c’est là‐dessus que je me concentre. »

🤦‍♂️ Probably not the best thing to say when Alcaraz and/or Sinner were OUT for 3⁄ 4 Majors…



🗣️ Zverev :



« I believed it was possible. I don’t think many of you did. The ques­tion was always whether Carlos/Jannik were going to play all four Grand Slam finals against each other ». pic.twitter.com/58WA90RCbe — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 12, 2026

Alexander Zverev aura l’oc­ca­sion dimanche contre Ben Shelton, qu’il a toujours battu en cinq duels, de remporter un deuxième titre du Grand Chelem.