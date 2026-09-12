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Zverev : « Peu d’entre vous croyaient en moi. La ques­tion était de savoir si Alcaraz et Sinner allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Demi‐finaliste à l’Open d’Australie, titré à Roland‐Garros, fina­liste à Wimbledon et au moins fina­liste à l’US Open, Alexander Zverev réalise une saison excep­tion­nelle en Grand Chelem.

L’Allemand a toute­fois profité de circons­tances favo­rables, notam­ment des bles­sures et des défaillances physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il n’a par ailleurs battu qu’un seul membre du top 10 en Grand Chelem cette saison, Taylor Fritz en quarts de finale à Wimbledon. 

Malgré le contexte, impor­tant à préciser, la tête de série numéro une du tournoi a montré une certaine confiance en confé­rence de presse face aux journalistes. 

« Je croyais que c’était possible. Je pense que peu d’entre vous y croyaient ! Je pense que la ques­tion a toujours été de savoir si Carlos et Jannik allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem. Je suis satis­fait de la façon dont cette année s’est déroulée jusqu’à présent, mais j’ai un autre match impor­tant dimanche, et c’est là‐dessus que je me concentre. »

Alexander Zverev aura l’oc­ca­sion dimanche contre Ben Shelton, qu’il a toujours battu en cinq duels, de remporter un deuxième titre du Grand Chelem. 

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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