Demi‐finaliste à l’Open d’Australie, titré à Roland‐Garros, finaliste à Wimbledon et au moins finaliste à l’US Open, Alexander Zverev réalise une saison exceptionnelle en Grand Chelem.
L’Allemand a toutefois profité de circonstances favorables, notamment des blessures et des défaillances physiques de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il n’a par ailleurs battu qu’un seul membre du top 10 en Grand Chelem cette saison, Taylor Fritz en quarts de finale à Wimbledon.
Malgré le contexte, important à préciser, la tête de série numéro une du tournoi a montré une certaine confiance en conférence de presse face aux journalistes.
« Je croyais que c’était possible. Je pense que peu d’entre vous y croyaient ! Je pense que la question a toujours été de savoir si Carlos et Jannik allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem. Je suis satisfait de la façon dont cette année s’est déroulée jusqu’à présent, mais j’ai un autre match important dimanche, et c’est là‐dessus que je me concentre. »
🤦♂️ Probably not the best thing to say when Alcaraz and/or Sinner were OUT for 3⁄4 Majors…— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 12, 2026
🗣️ Zverev :
« I believed it was possible. I don’t think many of you did. The question was always whether Carlos/Jannik were going to play all four Grand Slam finals against each other ». pic.twitter.com/58WA90RCbe
Alexander Zverev aura l’occasion dimanche contre Ben Shelton, qu’il a toujours battu en cinq duels, de remporter un deuxième titre du Grand Chelem.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 18:42