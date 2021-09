Après sa victoire facile face à Harris, Alexander Zverev a été logi­que­ment inter­rogé sur la possi­bi­lité d’af­fronter Novak Djokovic.

Comme l’ex­plique le joueur alle­mand, la clé face au numéro 1 mondial est simple mais diffi­cile à appli­quer : « Contre Djokovic, tu es obligé de donner le meilleur de toi même, tu te prépares à jouer le match le plus parfait possible, sinon vous ne pouvez pas espérer avoir une chance de l’emporter. En fait, la vérité est que la plupart du temps, vous ne pouvez pas faire le fameux match parfait. Contre lui, c’est à vous d’im­poser votre jeu, car il ne vous donnera rien. Vous devez dominer les débats et surtout éviter de faire des fautes directes, c’est la clé. Je suis le seul à l’avoir battu lors d’un duel impor­tant cette année, il est certain que cela me donne de la confiance avant de l’af­fronter ici »